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‘Şehrimiz Van’ ders kitabı tamamlandı

VAN HABERLERİ  | 17.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına editörlüğünü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı’nın yaptığı ‘Şehrimiz Van’ ders kitabı tamamlandı.Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi kapsamında ‘Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak’ hedefi doğrultusunda hazırlanan ‘Şehrimiz Van’ ders kitabı tamamlanarak basım aşamasına geçildi.

‘Şehrimiz Van’ ders kitabı tamamlandı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına editörlüğünü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı’nın yaptığı ‘Şehrimiz Van’ ders kitabı tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi kapsamında ‘Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak’ hedefi doğrultusunda hazırlanan ‘Şehrimiz Van’ ders kitabı tamamlanarak basım aşamasına geçildi. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesi, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanıması, derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinliklere ağırlık verilmesi yönünde yapılan çalışmalar sürerken, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu doğrultuda Van’ı her yönüyle tanıtan ‘Şehrimiz Van’ ders kitabını hazırladı.
Editörlüğünü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı’nın yaptığı ‘Şehrimiz Van’ ders kitabının hazırlandığını ve basım aşamasında olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ders kitabının önümüzdeki eğitim öğretim yılında ortaokullarda seçmeli dersler arasında yer alacağını söyledi.
Bu çalışmanın temel amacının, öğrencilerin yaşadığı şehri tanıması, kültürü hakkında bilgi sahibi olması, öğrencilerin yaşamında kalıcı bir iz bırakması yönünden faydalı olacağını belirten Tevke, “Bu kapsamda “Şehrimiz Van” dersinin işlenişinde etkililiği artırmaya katkıda bulunması ve öğrencilerimizin yaşamında kalıcı bir izlenim bırakması amacıyla materyal hazırlık çalışmaları yapıldı. Buna göre materyalin ilk 2 ünitesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce; 3, 4 ve 5. üniteleri ise İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır. Bakanlığımız ilgi yazıları gereğince müdürlüğümüzce hazırlanan ‘Şehrimiz Van’ dersi, öğretim materyalinin müdürlüğümüzce basımının yapılması, elektronik ortamda dağıtımı müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. Bu kapsamda önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz bunu seçmeli ders olarak okuyacaklardır. Bu çalışma Türkiye’de bir ilk. Öğrenciler için faydalı olacaktır. Van için ayrıca güzel bir çalışma, emeği geçenleri kutluyorum” dedi.
Söz konusu derginin birinci ünitesinde ‘Şehirlerin Hikayesi’, ikinci ünitede ‘Şehirde Yaşam’ konusu yer alırken, diğer üç ünitede ise ‘Şehrimi Tanıyorum’, ‘Şehrim Çalışıyor’ ve ‘Şehrimde Ben’ konuları ile tamamen Van’ın tanıtımı ile ilgili konulara yer verildiği belirtildi.

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