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Şehrin dört bir tarafı Azerbaycan’a destek mesajları ve bayraklar ile donatıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine şehrin her köşesinde Azerbaycan halkına destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine şehrin her köşesinde Azerbaycan halkına destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’ne Azerbaycan ve Türkiye Bayraklarını yan yana asılmasını sağlayarak, Azerbaycan’ın haklı davasında daima yanında olduklarının mesajını verdi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ’İki devlet tek millet’ bilboardlarıyla şehir donatıldı. Başkan Büyükkılıç, “Birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ile perçinleyerek kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız” dedi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmesi üzerine başlattığı operasyonlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de Azerbaycan’ın yanında olduğunu, ortak bir bildiriyle dünya kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin ve kararlılığının daima yanında olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Dik duruşuyla, dirayetiyle, cesaretiyle, inancı ve imanıyla. Bizler de liderimiz gibi Azerbaycan halkına yapılan bu operasyonları kınıyoruz” dedi. Türkiye’nin tüm kurumları ve vatandaşlarıyla birlikte Azerbaycan’ın haklı davasında yanında yer aldıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, ’İki devlet, tek milletiz’ vurgusu yaptı.
Kent merkezine asılan Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı ile ’İki devlet tek millet’ bilboardları Kayseri’nin Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Kocasinan
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Kocasinan
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