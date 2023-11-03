Şehrin en işlek noktasında gece denetimi: Araçlar didik didik arandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mahalle Bekçileri Cumhuriyet Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Trafik kontrol noktasında, özellikle gece saatlerinde şehir merkezinde abart egzoz ve yüksek ses müzik ile dolaşan sürücüler denetlendi. Denetim çerçevesinde durdurulan araçların evrakları sorgulanarak, araç içerisinde aramalar yapıldı. Araçların didik arandığı uygulamada, olumsuz bir duruma rastlanmadı. Kurallara uymadığı, alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Şehrin dört bir yanında yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

