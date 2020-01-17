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  4. Şehrin öteki çocukları, objektiflere böyle yansıdı

Şehrin öteki çocukları, objektiflere böyle yansıdı

AYDIN HABERLERİ  | 17.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılı için son ders zilinin çaldığı sabah Aydın’da objektiflere iki ayrı çocuk karesi yansıdı.

Türkiye genelinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılı için son ders zilinin çaldığı sabah Aydın’da objektiflere iki ayrı çocuk karesi yansıdı. Aydın il genelinde 181 bin 374 öğrenci karne sevinci ve tatil hayali ile sabah evden çıkarken, çöp ve hurda bulma hayali ile sabah barındıkları yerlerden yola çıkan şehrin öteki çocuklarının görüntüsü ise objektiflere bu şekilde yansıdı.
Aydın’da sabah öğrenciler servis ve özel araçlarla okula yetişme telaşı yaşarken, şehrin en işlek yerlerinden olan Adnan Menderes Bulvarı’nda bir başka çocuk grubunun ayrı bir telaş yaşadığı görüldü. Boylarından daha büyük, kilolarından daha ağır iki tekerlekli çöp toplama arabaları ile Yenidörtyol Kavşağı’nda kaldırımı ve yürüyen merdivenleri kullanamadıkları için karayolu içerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuklar çöp ve hurda bulma umuduyla şehre yayıldılar. Bir yanda karne sevinci ile okullarına koşan çocuklar, diğer yanda ise ülkelerindeki savaşın en mağduru olan çocukların yürek sızlatan hayat mücadelesini yansıtan görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.

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