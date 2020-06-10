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Şehzade Osmanoğlu Yıldırım’da

BURSA HABERLERİ  | 10.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Bursa’da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sultan Abdülhamid Han’ın torunu Orhan Osmanoğlu’nu atalarının köşkünde ağırladı.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmanlı Hanedan şehzadelerinden, sultan Abülhamid Han’ın torunu Orhan Osmanoğlu’nu ağırladı.

Şehzade Osmanoğlu Yıldırım’da

Bursa’da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sultan Abdülhamid Han’ın torunu Orhan Osmanoğlu’nu atalarının köşkünde ağırladı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmanlı Hanedan şehzadelerinden, sultan Abülhamid Han’ın torunu Orhan Osmanoğlu’nu ağırladı. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan 5. Mehmed Reşad gibi 3 Osmanlı padişahının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal’i de ağırlayan Hünkar’da Şehzade Orhan Osmanoğlu ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, “Dünyaya yeni bir nizam getiren ve hüküm sürdüğü asırlar boyunca adaletin simgesi, mazlumların umudu olmuş, bu gün dahi coğrafyamızda özlem ve minnetle yad edilen, Osmanlı Medeniyetiyle ilgili, bu medeniyetin mimarlarının neslinden gelen Sayın Orhan Osmanoğlu’yla hasbihâl etme fırsatını yakalamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Orhan Osmanoğlu’nun şahsında, üç kıtayı imar ve mamur eden kutlu ecdadımızın ferasetine, bilgisine, ilmine yakından şahitlik etme fırsatı bulduk. Biz burada her ne kadar Şehzade Orhan Osmanoğlu’nu ağırlıyor olsak da bir nevi kendisi burada ev sahibi sayılır” diye konuştu.
Ecdadımızın ebedi istirahatgahı
Bursa’da olma özellikle de atalarını ağırlamış Hünkar Köşkü’nde bulunmanın kendisini duygulandırdığını ifade eden Şehzade Orhan Osmanoğlu ise “Ecdadımız, Cennetmekân Yıldırım Beyazıt Han ve Sultan Çelebi Mehmed’in ebedi istirahatgahlarına ev sahipliği yapan Yıldırım’da bulunmaktan çok mutluyum. Bu kutlu beldenin emin ve ehil ellerde olduğunu görmek ise mutluluğumu bir kat daha arttırdı. Hünkar köşkü sadece bir ailenin değil, bir medeniyetin önemli bir mirası. Bu mirasın korunarak, bu günlere gelmesine katkı sağlayanlara ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehzade Osmanoğlu Yıldırım’da

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