Şehzadeler Belediyesi ‘Atma Paylaş’ projesiyle yüzleri güldürüyor

Şehzadeler Belediyesi’nin vatandaşlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygularını artırmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Paylaş Projesi’ devam ediyor. Proje kapsamında 13 bin 636 kişiye 188 bin 757 parça kıyafet yardımı yapılırken; 2 bin 22 parça ev eşyası ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıldı.

Şehzadeler Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği Atma Paylaş Projesi devam ediyor. İlçedeki vatandaşlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygularını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile gönül köprüleri kuruluyor, ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor. Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eşyaların ve kıyafet yardımlarının alınarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı proje hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle dedi: “Evlerindeki eşyalarını yenileyen veya evlerindeki fazla eşyalarını vermek isteyen vatandaşlarımızın, bu fazla ve kullanılabilir durumda olan eşyalarını, bizleri aramaları halinde gidip evlerinden alıyoruz. Bu ev eşyalarında varsa gerekli tadilatları yaparak, belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra gardırobunda fazla kıyafetleri olan vatandaşlarımızın da giysilerini alıyor, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün depolarında muhafaza ediyoruz. Belirli zamanlarda bu kıyafetleri tasnif ederek kullanılabilecek durumda olanları adeta bir mağaza gibi olan müdürlüğümüzün bir odasında sergiliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlar buraya giderek, kendilerine uygun kıyafetleri alabiliyor. Bu çalışmamız ile Şehzadeler ilçemizdeki tüm vatandaşlarımız arasında bir gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizin hayata geçtiği 2015 yılından bugüne değin 13 bin 636 kişiye 188 bin 757 parça kıyafet yardımı yapıldı. 3 bin 772 parça ev eşyası evlerden alınarak, 2 bin 22 parçası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Projemize destek vermek isteyen vatandaşlar 444 9 045 numaralı telefondan Beyaz Masa birimimize ulaşırlarsa, ekiplerimiz ev eşyası ve kıyafet yardımlarını evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır. Hemşehrilerime projemize bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum.”

