Şehzadeler Belediyesi camileri dezenfekte ediyor

Şehzadeler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Cuma günü yeniden ibadete açılacak ilçe genelindeki camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Şehzadeler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde ibadete açılacak camileri tek tek dolaşıyor camide temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediliyor. Çalışmalar belirli aralıklarla da devam edecek. Öte yandan dış mahallelerdeki camilere de yine belediye tarafından maske, el dezenfektanı ve dezenfekte ilaçları desteği veriliyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 29 Mayıs’ta tekrar ibadete açılacak olan camilerin dezenfekte edilmeye başlandığını belirterek, “Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüse karşı ilçemizde de biz de var gücümüz ile çalışıyoruz. İnsanların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, pazar alanları gibi yerleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. İlçemizdeki camilerde de dezenfekte çalışmaları başlattık. Kent merkezimize uzak dış mahallelerimizde, ibadete açılacak camilerimize ilaveten maske, el dezenfektanı ve genel dezenfeksiyon malzemeleri desteğinde de bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri alıyoruz.” şeklinde konuştu.



