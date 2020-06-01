YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Şehzadeler Belediyesi kahvehaneleri dezenfekte ediyor

Şehzadeler Belediyesi kahvehaneleri dezenfekte ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 01.06.2020 10:41 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi, 1 Haziran itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan ilçe genelindeki kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren ilaçlama çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren Şehzadeler Belediyesi ekipleri, dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi, 1 Haziran itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan ilçe genelindeki kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren ilaçlama çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren Şehzadeler Belediyesi ekipleri, dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan ve 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan kahvehaneler ve çay ocakları için de Şehzadeler Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri, ilçedeki kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten işletme sahipleri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

Öğretmenleri söyledi, öğrenciler aileleriyle uyguladı

Öğretmenleri söyledi, öğrenciler aileleriyle uyguladı

İkinci kattan atlayan kadın yaralandı

İkinci kattan atlayan kadın yaralandı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

İncirliova’da gergin anlar

İncirliova’da gergin anlar

Manisa Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Çınarlı Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Manisa’da iki sokak karantinaya alındı

Manisa’da iki sokak karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sağlık-Sen, Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı sayılmasını talep etti

Sağlık-Sen, Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı sayılmasını talep etti

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.