Şehzadeler Belediyesi yeni hizmet binasına taşınacak

Uygur Türklerine yapılan soykırım Daha sonra ülke gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelik, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı soykırım hakkında konuştu. Başkan Çelik şöyle dedi: “Çin, Doğu Türkistan’da yıllardan beri insan haklarını çiğnemekte Uygur Türkleri üzerinde sistematik soykırım uygulamaktadır. Her milletin kendi inancı kültürü ve değerleri ile yaşamasının ilahi ve doğal hakkı olduğu evrensel bir gerçektir. Hiçbir millet birlikte yaşadığı egemen milletin kültür ve inancını/dinini taklit etmeye zorlanamaz. Bu doğal ve ilahi bir kanundur ve her millet gibi Çin yönetimi de bu evrensel ilahi gerçeğe uymaya ikna ve mecbur edilmelidir. Her milletin kendi inanç ve kültürünü rahatça yaşadığı evrensel insanlık ailesi düzenine bütün insanlık ve devletlerin uyması ile savaşsız bir evrensel düzene geçilebileceğini kamuoyu ile paylaşıyor Çin’i insan haklarına saygılı olmaya davet ediyor, Uygur Türkü kardeşlerimize yapılan insanlık dışı baskı ve soykırımın bir an önce son bulmasını istiyoruz.”

Neslihan Can adı çeşmeyle yaşatılacak

Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslihan Can adını ailesi ile yaptıkları görüşmeler neticesinde belediyenin yapacağı bir hayır çeşmesi ile yaşatacaklarını da açıklayan Başkan Çelik, “Yakın zamanda kaybettiğimiz Neslihan Can kardeşimiz; yakalandığı amansız hastalık karşısında pes etmeyen, yılmayan, ümidini yitirmeyen, üzerine düşen bütün görevleri yerine getirerek sembol, örnek bir duruş sergilemişti. Vefatı hepimizi derinden üzdü. Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslihan Can adını belediye olarak Çerkez Mahmudiye Mahallesinde yaptıracağımız hayır çeşmesi ile yaşatacağız. Ailesi ile de görüştük istekleri bu yönde. Neslihan Can kardeşimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.” şeklinde konuştu.

Temiz şehir Şehzadeler

Şehzadeler Belediyesi’nin kısa süre önce başlattığı Temiz Şehir Şehzadeler Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik şöyle dedi: “Temizlik konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla başta valiliğimiz ve kaymakamlığımız olmak üzere, kentimizdeki kurum- kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerimizin desteğiyle ‘Temiz Şehir Şehzadeler’ projemizin tanıtımını yapıp başlattık. Büyük Temizlik Yürüyüşü gerçekleştirerek kamuoyunun dikkatini çektik. 171 bin kişi nüfusu olan ilçemizde, 228 kişilik temizlik kadromuz ve 47 aracımızla her gün 150 ton çöp topluyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki harcadığımız onca çaba ve gayrete karşılık temizlikte istediğimiz noktada değiliz. Her kişinin ardına bir temizlik görevlisi koyamayız. Dünyanın hiçbir yerinde de bu yok. Yapacağımız şey çok basit. Bir kapımızın önünü temiz tutalım, iki kirletmeyelim. Oluşan birliktelik, gençlerimizin heyecan ve desteğiyle, yapacağımız eğitim çalışmalarıyla birlikte temiz şehir Şehzadeler’e kavuşacağımıza Manisa’ya ve Türkiye’ye örnek olacağımıza yürekten inanıyorum.”