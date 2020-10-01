Şehzadeler Belediyesinden Akpınar’a yüz güldüren hizmet

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akpınar Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan sokaklarda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediyesi, Akpınar Mahallesi Küme Evleri mevkisinde vatandaşların yüzünü güldüren bir hizmete imza atarak, bölgede ihtiyaç duyulan sokaklarda asfalt çalışmaları başlattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmaları Mahalle Muhtarı Osman Erten ve teknik ekipleriyle birlikte yerinde gören Başkan Çelik, mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Çelik, “Muhtarımız asfalt ihtiyacını bildirmiş, ekiplerimiz de tespit etmişti. Yolların altyapı çalışmalarını tamamladık, asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemizin bu kısmında yaşayan vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan, topraktan kurtarıyor ve asfalt kaplamamızı gerçekleştiriyoruz. Fen İşleri Müdürümüze ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun, güle güle kullansınlar.” şeklinde konuştu.