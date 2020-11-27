Şehzadeler, güvenlik personellerini de unutmadı

Şehzadeler Belediyesi ve Öz Güven-Sen Sendikası arasında belediyede çalışan 40 güvenlik görevlisini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Şehzadeler Belediyesi ile Öz Güven-Sen Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla tamamlandı. Şehzadeler Belediyesi’nde çalışan 40 güvenlik görevlisini kapsayan ve iki yıllığına imzalanan toplu iş sözleşmesinin imzaları başkanlık makamında atıldı.

İmza töreninde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hak İş İl Başkanı Turan Karafil ve Öz Güven-Sen Sendikası Başkanı Ömer Korkmaz hazır bulundu. İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “40 güvenlik görevlimizi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini tamamladık. Personellerimize ve Manisa’mıza hayırlı olsun.” dedi.

Öz Güven-Sen Sendikası Başkanı Ömer Korkmaz da, “Kıymetli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Toplu İş Sözleşmemiz Şehzadeler Belediyemize, değerli üyelerimize ve Manisa’ya hayırlı olsun.” diyerek sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

