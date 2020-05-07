Şehzadeler ilçesinde 360 berber ve kuaför dezenfekte ediliyor

Şehzadeler Belediyesi, 11 Mayıs’ta yeniden faaliyete başlayacak olan ilçe genelindeki 360 berber, kuaför ve güzellik salonunda dezenfekte çalışması başlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan bazı iş yerleri 11 Mayıs itibarı ile gerekli şartları oluşturduktan sonra yeniden faaliyet vermeye başlayacak. Bu bağlamda Şehzadeler Belediyesi, Berberler Odası’nın talebi ile ilçe genelinde bulunan 360 berber, kuaför ve güzellik salonunda dezenfekte çalışması başlattı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bilindiği gibi korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart itibarı ile alınan karar doğrultusunda berberler ve kuaförlerin faaliyetlerine ara verilmişti. Ancak, ülkemizde sağlık personellerimizin gayretli çalışmaları ve vatandaşlarımızın da kurallara uyması ile birlikte virüs kontrol altına alınmaya başlamıştır. Ülkemizde yaşanan korona virüs vakalarında ve virüse bağlı vefat sayılarında azalmalar başlamıştır. Bu bağlamda geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu önerilerini de dikkate alarak yaptığı açıklama ile 21 Mart’tan bu yana hizmet vermeyen berberler ve kuaförlerin gerekli şartları yerine getirdikten sonra 11 Mayıs itibarı ile yeniden hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdu. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu ilçemizde bulunan, odalarına kayıtlı 360 adet berber ve kuaför esnafının sorunsuz bir şekilde iş yerlerini açabilmeleri için belediyemizden dezenfekte çalışması yapılabilmesi talebinde bulundu. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak esnaflarımızın bir an evvel sorunsuz bir şekilde yeniden faaliyet vermeleri için hızlı bir planlama çalışması başlatarak, mahalle bazında çalışmalarımızı başlattık. 11 Mayıs tarihine kadar ilçemizde bulunan tüm berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte işleminden geçirip yeniden hizmet vermelerine katkı sağlayacağız. Berberler ve kuaförlerin açılması kararı ile başlayan bu normalleşme çalışmaları inşallah daha da genişletilerek devam eder. Vaka ve vefat sayılarında yaşanan bu azalmaları görerek lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Tehlike daha geçmiş değil. Ne kadar çok kurallara riayet edersek o kadar çabuk eski günlerimize dönme şansımız olur. Bu vesile ile iş yerlerini yeniden açacak olan tüm esnaflarımıza bereketli bol kazançlar diliyorum” dedi.

