Şehzadeler ilçesinde hatlara su verilmeye başlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesinde yaşanan su kesintisi ile ilgili son durumu açıkladı. MASKİ’den yapılan açıklamada yaşanan elektrik arızasının giderilmesi üzerine hatlara yeniden su verilmeye başlandığı bildirildi.

Fırtınadan dolayı yaşanan elektrik arızasının dağıtıcı firma tarafından giderildiğini belirten MASKİ yetkilileri, Akpınar ve Ilıca bölgesindeki pompaların çalıştırılarak hatlara su verilmeye başlandığını ifade etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesinde yaşanan su kesintisi ile ilgili yaptığı açıklamada, 30 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da başlayan elektrik kesintisinin 31 Ocak Pazar günü öğle saatlerinden sonra giderildiğini belirtti. Elektrik arızasının giderilmesinin ardından Akpınar ve Ilıca bölgesindeki pompaların çalıştırılarak hatlara su verilmeye başlandığının altı çizildi. Arızanın yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekipleri ile elektrik dağıtım şirketine destek verildiğini ve konuyu yakından takip ettiklerini ifade eden MASKİ yetkilileri, depolardaki su seviyesinin yükselmeye başladığını üst kotlara ise suyun gelmesinin belirli bir süre alacağını belirtti.

