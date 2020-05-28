YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Şehzadeler ve büyükşehir normalleşme süreci için güç birliği yapıyor

Şehzadeler ve büyükşehir normalleşme süreci için güç birliği yapıyor

MANİSA HABERLERİ  | 28.05.2020 15:31 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra yarın camiler yeniden ibadete açılacak.

Şehzadeler ve büyükşehir normalleşme süreci için güç birliği yapıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra yarın camiler yeniden ibadete açılacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile bir araya gelerek, iki belediyenin bu süreçte alacağı tedbirleri ve daha sonraki günlerde birlikte yapacağı çalışmaları değerlendirdi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile bir araya gelerek, korona virüs kısıtlamaları sonrasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin iki belediyenin yapacağı çalışmaları değerlendirdi. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu’nun da hazır bunduğu görüşmede, Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliği masaya yatırıldı.
Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin uyum içinde çalıştığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Malumunuz yarın camilerimiz Cuma namazı ile tekrardan ibadete açılıyor. Bu kapsamda daha önce bir görüşme gerçekleştirdik. Şehzadeler ilçemizdeki camilerimizi ekiplerimiz kendi aralarında paylaştılar. Camilerimizin bir kısmında yapılacak olan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyemiz üstlendi. Bir kısmında da Şehzadeler Belediyesi olarak biz bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah en güzel şekilde, huzur içinde tedbirlere riayet ederek yarın uzun bir aradan sonra ilk Cuma namazımızı kılmış olacağız. Gerek pandemi sürecindeki gerekse diğer hizmetlerimizde olsun sürekli fikir alışverişi içerindeyiz. Destekleri, katkıları ve yaptıkları hizmetler için Manisa Büyükşehir Başkanvekilimize, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e hemşehrilerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum.”
Yeni hizmet binasına taşınan Şehzadeler Belediyesi’ne hayırlı olsuna daha önce gelemediğini ancak her konuda telefonla Başkan Çelik ile görüştüklerini ve yaşanan problemlere çözüm bulduklarını kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise şöyle dedi: “Camilerin açılmasının ardından, lokanta ve kahvehanelerimizin açılması gündemde. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimiz ile bunları görüşüyor, esnaf ve vatandaşlarımıza yardımcı olma planları yapıyoruz. Yarın camilerimizde yaşanabilecek sorunları çözmeye çalışıyoruz. Zor günleri bu şekilde atlatacak inşallah çok daha güzel günler göreceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Manisa Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:42
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:11

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Borsa Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.