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Şehzadeler Zabıtasından sürpriz kutlama

MANİSA HABERLERİ  | 19.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikinci yaş gününü kutlayan çocukları Ahmet Ayaz Deniz için pasta almak için sokağa çıkamayan aile, Şehzadeler Belediyesi Zabıtası’na ulaştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikinci yaş gününü kutlayan çocukları Ahmet Ayaz Deniz için pasta almak için sokağa çıkamayan aile, Şehzadeler Belediyesi Zabıtası’na ulaştı. Ekipler minik Ahmet’in talebine duyarsız kalmayarak, aldıkları pasta ile minik çocuğa sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Deniz ailesi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve zabıta ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.
Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken; bu sürede vatandaşların mağdur olmaması için Şehzadeler Belediyesi bütün ekipleri ile seferber oldu. Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşların ekmek, ilaç gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai yaparken, dezenfekte ekipleri de ilçe genelinde hummalı bir dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde Göktaşlı Mahallesi, Murat Caddesi’ndeki evlerinde Deniz Ailesi iki yaşına basan çocukları Ahmet Ayaz Deniz’in doğum gününü kutlamak istedi ancak doğum günü pastası temin edemedi. Baba Ferdi Deniz, Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşarak yaşadıkları durumu anlattı. Deniz ailesinin talebini alan Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, minik Ahmet için bir pasta alarak ailenin yaşadığı evin yolunu tuttu. Zabıta ekiplerini kapılarında gören Deniz Ailesi önce şaşırdı sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Minik Ahmet ikinci yaşına basmanın mutluluğunu doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek gösterirken, aile de memnuniyetini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek gösterdi. Baba Ferdi Deniz, “Oğlumun doğum gününü kutlamak istedik ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta almaya gidemedik. Oğlum da pasta için ısrar edince Şehzadeler Belediyesi Zabıtasını aradım. Talebimizi ilettik ve kısa süre sonra zabıta ekiplerini kapımızda bulduk. Duygularımız anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik beye çok teşekkür ederim. Zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu sürpriz bizim için unutulmayacak bir anı oldu.” şeklinde konuştu.

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