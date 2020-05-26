Şehzadeler’de cemaatle namaz kılınacak camiler belli oldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde cami bahçesi ve avlusu yeterli olmayan ve yakınında cami bulunmayan yerlerde okul bahçesinde, pazar yerinde ve Bedesten Meydanı’nda alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınacağı açıklandı.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında Şehzadeler Pandemi İlçe İdare Kurulu Covid-19 kapsamında yapılan toplantıda 29 Mayıs’ta yeniden ibadete açılacak olan camilerle alınacak tedbirler ele alındı. Şehzadeler ilçesinde 31 cami ve mescitte Cuma namazı cemaatle kılınacak. Bu cami ve mescitlerin toplam kapasitesi 3 bin 894 kişi olarak belirlenirken, 103 cami ve mescitte ise öğle ve ikindi namazları kılınacak. Bu cami ve mescitlerde ise 9 bin 69 kişi cemaatle namaz kılabilecek. Alınan kararda cuma namazının kılınabileceği camilerin belirlenen iç ve dış kapasitelerinden fazla cemaate izin verilmeyeceği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Ülkemizi tehdit eden korana virüs (Covid-19) virüsünün ülkemizde dağılımının önlenmesi amacıyla 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde cami ve mescitlerimizin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilmiş, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin alınacak tedbirler konusunda Pandemi İlçe İdare Kurulu Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü çaykara başkanlığında, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Erkalaycıoğlu İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet özgür, İlçe Sağlık Müdürü Müjde İlgün, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sabahattin Yurt, İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Şükran Orhan, İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurullah Odabaş, Kızılay Başkanı Akif Özer’in katılımıyla gerçekleşti.”