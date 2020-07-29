YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Şehzadeler’de dört noktada kurban kesilebilecek

Şehzadeler’de dört noktada kurban kesilebilecek

MANİSA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi.

Şehzadeler’de dört noktada kurban kesilebilecek

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi. Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Cumartesi Pazarı, Perşembe Pazarı, Nurlupınar Pazarı olmak üzere ilçede 4 ayrı yerde kurban kesimi yapılabileceği belirtildi.
Şehzadeler ilçesindeki kurban satış ve kesim yerleri ile denetim işlemleri belirlendi. Canlı Hayvan Borsası dışında satış yapılmasına izin verilmediğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayramın rahat ve huzurlu bir ortamda geçmesi için zabıta ekiplerinin özenle çalıştığını söyledi. Başkan Çelik, “Bilindiği gibi Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Şehzadeler Belediyesi olarak bayramın rahat ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tedbirlerimizi aldık. Şehzadeler Kurban Hizmetleri Komisyonumuz toplantısını yaptı. İlçemizde Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Alaybey Pazarı, Perşembe Pazarı, Nurlupınar Pazarı ile vatandaşlarımızın uygun olan bağ ve bahçe gibi yerleri kurban kesim alanları olarak belirlendi. Bu kapsamda kesinlikle cadde ve sokaklarda kesim yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kesim yerleri dışında yapılan kurban kesimleri için cezai işlem uygulanacak. Ayrıca bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince de kesim yerlerinde çevre ve halk sağlığını düşünerek, temizlik ve denetim birimlerimizden yeterli sayıda görevlendirme yapıyoruz. Halkımıza şimdiden rahat ve huzurlu bir ortamda aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram diliyorum” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Manisa Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
06:02
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:31
Yatsı
22:04

Manisa Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Buse Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Turgutluspor finalde

Turgutluspor finalde

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.