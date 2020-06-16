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Şehzadeler’de encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

MANİSA HABERLERİ  | 16.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediye Meclisi, iki aylık aranın ardından yeniden toplandı.

Şehzadeler Belediye Meclisi, iki aylık aranın ardından yeniden toplandı. Korona virüs tedbirlerinin üst seviyede alındığı Haziran Ayı Meclisinde, 37 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında nisan ve mayıs aylarında yapılamayan Şehzadeler Belediye Meclisi yeniden toplandı. Haziran ayı meclis toplantısına korona virüs tedbirleri damga vurdu. Meclis salonuna giren herkesin ateş ölçümleri yapılırken, meclis üyeleri sosyal mesafe gözetilerek oturdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mecliste 37 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Encümen ve komisyon üyeleri belli oldu
Mecliste yeni dönemde görev yapacak encümen üyeleri ile komisyonlarda görev alacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda yeni dönemde görev alacak encümen üyeleri Ali Özyiğit, Cesim Çiçek ve Abdurrahim Demirezen oldu.

Başkan Çelik, yerini Keresteci’ye bıraktı
Yapılan meclis toplantısında Şehzadeler Belediyesinin 2019 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek karara bağlandı. Maddenin görüşülmesi sırasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yerini Meclis Başkanvekili Selman Keresteci’ye bırakarak, meclis salonunun dışına çıktı. Keresteci’nin yönetiminde yapılan oylama ile Şehzadeler Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
Diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasını ardından meclis toplantısı sona erdi. Temmuz Meclisi’nin 1 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’da yapılması kararlaştırıldı.

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