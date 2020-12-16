Şehzadeler’de imzalar ova yolları için atıldı

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret Borsası, Şehzadeler ilçesindeki çiftçi ve üreticiler için anlamlı bir işbirliği protokolüne imza attı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa Ticaret Borsası, belediyenin ova yollarında gerçekleştirdiği düzenleme çalışmaları için mazot desteğinde bulunacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler ilçesindeki çiftçi ve üreticiler için işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa Ticaret Borsası, Şehzadeler Belediyesi’nin 6,5 yıl önce başladığı ova yolu düzenleme çalışmaları için belediyeye mazot desteğinde bulunacak.

“Çalışmalarınıza destek olmak istedik"

Şehzadeler Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreni öncesinde konuşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, ova yollarında gerçekleştirdikleri yol düzenleme çalışmaları için Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür ederek şöyle dedi: “Bizler yolu her zaman medeniyet olarak görüyoruz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin daha güzel yollarda, sarsıntısız bir şekilde tarlalarına gitmesi, ürünlerini işletmelere sorunsuz bir şekilde ulaştırması bizler için son derece önemlidir. Bu çalışmalarınızda bizler de sizlere destek olmak istedik. Özverili çalışmalarınız için Şehzadeler Belediyemize, şahsınızda bu iş için çalışan tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyorum.”