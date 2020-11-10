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Şehzadeler’de ova yolu düzenlemesi 4 bin kilometre aştı

MANİSA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi, 2014 yılından beri ova yollarında gerçekleştirdiği düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Şehzadeler Belediyesi, 2014 yılından beri ova yollarında gerçekleştirdiği düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, son olarak Sancaklıkayadibi ve Hamzabeyli mahallelerinde mesai yaparken, bugüne kadar bakım ve düzenlemesi yapılan ova yolu miktarı 4 bin 100 kilometreyi buldu.
Şehzadeler Belediyesi tarafından çiftçilere kolaylık sağlamak amacı ile 2014 yılında ova yollarında başlatılan düzenleme çalışmaları devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi ekipleri son olarak Sancaklıkayadibi ve Hamzabeyli Mahallelerinde mesai yaptı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlatmış olduğumuz ova yolu düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yıl da çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz son olarak Sancaklıkayadibi ve Hamzabeyli mahallelerimizdeki ova yollarında mesai yapıyor. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları ve ürünlerini de pazara rahatlıkla götürebilmeleri için girilmedik ova yolu bırakmamakta kararlıyız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ile 4 bin 100 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik. Ova yollarındaki düzenleme çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

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