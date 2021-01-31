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Şehzadeler’den su taşkınlarına anında müdahale

31.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Dün Şehzadeler’de etkili olan sağanak yağış, Tekeliler Mahallesinden geçen Bahadır Çayında taşkınlara sebep oldu.

Dün Şehzadeler’de etkili olan sağanak yağış, Tekeliler Mahallesinden geçen Bahadır Çayında taşkınlara sebep oldu. Su taşkını nedeni ile çay yatağından taşan su ile birlikte biriken pislik Tekeliler Mahallesini Şehzadeler’e bağlayan köprüde tıkanmaya neden oldu. Tıkanma sebebi ile köprü trafiğe kapatılırken, Şehzadeler Belediyesi ekipleri olaya anında müdahale ederek köprüde çalışma başlattı.
Şehzadeler İlçesi Tekeliler Mahallesi sınırlarından geçen Bahadır Çayında dün yaşanan sağanak yağış sonrası taşkınlar yaşandı. Yaşanan taşkın sebebi ile Tekeliler ve civar mahalleleri Şehzadeler ilçesine bağlayan Tekeliler Köprüsü Jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak olası bir olumsuzluğun önüne geçti.
Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı bir planlama ile kısa sürede iş makineleri ile olay yerine gelerek köprüde çalışma başlattı. Gece geç saatlerde başlayan ve yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası taşkınla birlikte gelen atıkların kapattığı köprü temizlenerek yeniden açıldı. Bu tür sağanak yağışlar nedeni ile dönem dönem sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bilindiği gibi iki gündür şehrimiz sağanak yağış etkisi altındadır. Bu nedenle biz Şehzadeler Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ile her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuz halindeyiz. Dün akşam yaşanan yoğun yağış sonrası gece yarısı itibarı ile Tekeliler Mahallemizin hemen alt kısmında geçen Bahadır Çayında taşkın meydana gelmiştir. Bununla birlikte çevresinde bulunan birçok tarla da su altında kalmıştır. Vatandaşlarımızın ihbarı üzerine hızlı bir şekilde planlamamızı yaparak bölgeye iş makinelerimizi ve kiplerimizi sevk ettik. Jandarma ekiplerinin almış olduğu güvenlik önlemi nedeni ile yol zaten trafiğe kapatılmıştı ve bu nedenle her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı çok şükür. Ekiplerimiz olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında su taşkının getirmiş olduğu zira ve tarımsal atıklar Tekeliler Köprüsünün her iki tarafına dolarak köprüde tıkanma yaşanmasına neden olduğunu tespit ettiler. Hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan ekiplerimiz yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından köprüdeki tıkanıklığı açmış yağmurla birlikte gelen suyun rahatça çay yatağında akmasını sağlamışlardır. Suyun akışının normale dönmesinin ardından ekiplerimiz olay yerinden ayrılmışlardır. Ekiplerimiz her ihtimali göz önünde bulundurarak, şehrimizde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa rağmen sabah kadar hazır bir şekilde beklemişlerdir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

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