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Şehzadeler’in sosyal belediyeciliği tez konusu oldu

MANİSA HABERLERİ  | 19.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Alperen Akdinç, "Yerel Yönetimlerde Dezavantajlı Gruplara Sunulan Hizmetler" konusunda hazırlayacağı tez için Şehzadeler Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetlerini ele aldı.Şehzadeler Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetleri, akademik bir çalışmanın konusu oldu ve hazırlanan tez kabul edildi.

Şehzadeler’in sosyal belediyeciliği tez konusu oldu

Karabük Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Alperen Akdinç, "Yerel Yönetimlerde Dezavantajlı Gruplara Sunulan Hizmetler" konusunda hazırlayacağı tez için Şehzadeler Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetlerini ele aldı.
Şehzadeler Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetleri, akademik bir çalışmanın konusu oldu ve hazırlanan tez kabul edildi. Tez çalışmasını hazırlayan Karabük Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Alperen Akdinç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya gelerek, tez çalışmasına sağlanan destek için teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Alperen Akdinç kardeşimizin yüksek lisans tez konusu, yerel yönetimlerde dezavantajlı gruplara sunulan hizmetlerdi. Bu konuda belediyemizin sosyal belediyecilik hizmetlerini inceledi. Biz de çalışması sırasında kendisine yardımcı olduk. Tezi kabul edildi. Şehzadeler Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetleri bir tez konusu olarak bilimsel bir çalışmaya dönüşmüş oldu. Alperen Akdinç kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bilimsel çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak da böylesi bir bilimsel çalışmanın içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Şehzadeler’in sosyal belediyeciliği tez konusu oldu

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