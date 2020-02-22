SEKA Kağat Müzesi ziyaretçilerini resim sergileriyle buluşturuyor

SEKA Kağıt Müzesi’nde sergilenmeye başlayan “X Ezoterik” ve “İzafi Portreler II” resim sergileri, sanatseverleri bekliyor.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ekin Deveci’nin “X Ezoterik” ve Dr. Öğr. Üyesi Haluk Arda Oskay’ın “İzafi Portreler II” isimli sergileri SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda sergilenmeye başladı. Sergiler 3 Mart Salı gününe kadar SEKA Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda sanatseverleri bekliyor olacak.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Ekin Deveci, 8. Kişisel sergisini SEKA Kağıt Müzesi’nde gerçekleştirdi. Sanatçının “X Ezoterik” adlı sergisinde yer alan eserlerinde gizli yapıların ortaya çıkmasında ‘x’ ışınlarının görüntüleme yöntemlerinin resimsel bir taklidi ile sunduğu ezoterik göndermelerle güçlü bir ifade gücünün yapısal çözümlemelerini sunuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Haluk Arda Oskay’ın 5. kişisel sergisi olan “İzafi Portreler II” isimli sergisi de Süreli Sergi Salonu’nda sergilenmeye başladı. Albert Einstein’ın izafiyet teorisinden yola çıkarak sergi için "İzafi Portreler" başlığını kullandığını aktaran Oskay, "Çalışmalarımda zamanın göreceliliğinden, izafi olmasından bahsetmeye çalıştım. Zamanı iki boyuta indirgeyerek plastik değerleri de içine katarak oluşturmaya çabasındayım" dedi.

