YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. SEKA Kağıt Müzesi köy okullarına ulaşıyor

SEKA Kağıt Müzesi köy okullarına ulaşıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.02.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi yetkilileri, köy okullarını gezerek çocuklara geri dönüşümün önemini ve kağıt oluşumunun evrelerini anlatıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi, köy okullarını kağıdın büyülü dünyası ile buluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi yetkilileri, köy okullarını gezerek çocuklara geri dönüşümün önemini ve kağıt oluşumunun evrelerini anlatıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi, köy okullarını kağıdın büyülü dünyası ile buluşturuyor. Sömestr döneminin bitmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eden proje kapsamında Gebze Kargalı ilk ve ortaokuluna gidildi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol kapsamında her hafta bir köy okulu kağıdın büyülü dünyası ile buluşuyor. Projenin başından bu yana 32 köy okulunda 3 bin 840 öğrenciye ulaşıldı. Kağıt Müzesi son olarak Gebze Kargalı köy okulundaki çocuklara geri dönüşümün önemi, atık kağıtların kullanımı, kağıt üretiminin tüm evreleri ve müze hakkında bilgiler verdi.
Öğrenciler gerçekleştirilen aktivitelerde geri dönüşüm yöntemi ile kendi kağıtlarını yaparken hem eğlendi hem de öğrendi. Bu tip uygulamaların onları ne kadar mutlu ettiğini dile getiren öğrenciler, SEKA Kağıt Müzesi aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çok teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Bursa’da alışveriş izdihamı

Bursa’da alışveriş izdihamı

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
13:19
İkindi
16:13
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Oya Eczanesi
Darica
Duru Eczanesi
Darica
Çınar Eczanesi
Izmit
Barış Eczanesi
Gebze
Merkez Eczanesi
Golcuk
Kemal Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Altın Portakal’da tarihi buluşma

Altın Portakal’da tarihi buluşma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.