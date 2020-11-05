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Seka Park’taki F4 uçağı bakıma alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park’ta bulunan F4 savaş uçağını bakıma aldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi’yi anmak için Seka Park alanına yerleştirdiği F4 savaş uçağı yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park’ta bulunan F4 savaş uçağını bakıma aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi’yi anmak için Seka Park alanına yerleştirdiği F4 savaş uçağı yenileniyor. 1968 yılında görev uçuşu sırasında Samsun’un Kavak ilçesinde, uçağının düşmesi sonucu şehit olan İzmit doğumlu Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi’nin ismini yaşatmak için 2007 yılında Sekapark alanı içerisindeki bir tepeye, şehidin adını vererek, Eskişehir’den getirilen F-4 tipi savaş uçağı, İzmit Sekapark’a yerleştirildi. Zamanla doğal etkilerle deforme olan uçak, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bakıma aldı. Çalışma ile F4 uçağının eksik ve zaman aşımından dolayı yıpranan parçalarının değişimi yapılacak. Uçağın tamiratı için 1. Hava Kuvveti Komutanlığı 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli teknik işçilerinden destek alındı. Kocaeli’ne gelen işçiler uçağın hem onarımını hem de eksik parçalarının montajını yapıp boyama işini yapacak.

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