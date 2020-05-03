Seka Tüneli üzerindeki kavşak asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Büyük Seka Tüneli üzerinde bulunan kavşaktaki parkeleri kaldırarak daha konforlu ulaşım amacıyla asfalt serimi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol, kavşak ve diğer pek çok yerde ulaşımı daha konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı, İzmit ilçesinde birçok ana caddenin kesiştiği, Büyük Seka Tüneli üzerindeki kavşakta önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Kavşakta yol konforunun arttırılması amacıyla yapılan çalışma ile kavşaktaki taş parkeler sökülerek yerine asfalt serildi. Çalışmalar kapsamında kavşakta ulaşımı zorlaştıran 2 bin 500 metreküp küptaş söküldü. Sökülen parkelerin yerine 650 tonu binder ve 350 tonu aşınma olmak üzere toplamda bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Toplamda 30 saatte tamamlanan çalışma sonrasında yol ulaşıma açıldı.



