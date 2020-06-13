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Sekapark yeşil siyah renklere büründü

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.06.2020 19:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin en gözde alanlarından biri olan Sekapark, şampiyonluk yolunda Kocaelispor’a destek vermek amacıyla yeşil siyah renklerle süslendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her alanda Kocaelispor’a destek vermeye devam ediyor.

Kocaeli’nin en gözde alanlarından biri olan Sekapark, şampiyonluk yolunda Kocaelispor’a destek vermek amacıyla yeşil siyah renklerle süslendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her alanda Kocaelispor’a destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Sekapark girişindeki 150 metrekarelik yamaca Kocaelispor’a destek olmak için Yeşil - Siyah renklerde ‘Sekapark’ yazıldı. Sekapark’ın girişine ayrı bir hava katan Yeşil Siyah renkler, ahşap yongalardan oluşturuldu. Alana güzel bir görünüm kazandıran yazının yanına bin 500 adet mevsimlik çiçek kullanılarak Lale Figürü de yapılıyor.
Kocaelispor’un renklerine sahip olan "Sekapark" yazısı yanında oluşturulacak olan Lale Figürü ile daha hoş bir görüntüye sahip olacak.

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