YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Şeker hastalığı sinir sisteminde hasara yol açıyor

Şeker hastalığı sinir sisteminde hasara yol açıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 21.02.2020 12:22 | Son Güncelleme

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.

Şeker hastalığı sinir sisteminde hasara yol açıyor

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, şeker hastalığının sinir sisteminde hasara yol açtığını belirtti.
INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yüksek şeker kişide sadece kan şekerinde yükselmeden ibaret bir durum olarak gözükmez , kandaki aşırı glikozun vücutta başta damarsal yapılar olmak üzere,sinir sitemi, göz ve böbrekler üzerinde tahribat yaptığını biliyoruz. Diyabette , hem sinir sistemini besleyen damarlar üzerinden hem de direkt sinir hücrelerini etkileyerek hasara yol açar” dedi.
Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, şeker hastalığının ayaklarda yol açtığı durumları şöyle açıkladı;
“Diyabetik polinöropati (diyabete bağlı çevresel sinirlerin harabiyeti) sinir sistemi hasarının en sık görülen tipidir. Ayaklarda karıncalanma, Ağrı ve uyuşma, Geceleri artan yanma, üşüme hissiyatı; Ayakta nasırlar oluşur. Yumuşak dokuda yaraların gelişmesi. Şeker hastalığının ellerde yol açtığı durumlar ise Sinir sıkışmaları, İlk 3 parmakta görülen uyuşukluk, Omuzlara kadar yayılan yanma hissi.”
Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz diyabetin sinir sistemi üzerindeki harabiyetinden nasıl korunulacağı ve tedavisi konusunda ise şunları söyledi;
“Yükselen kan şekerlerini , yükselttiğiniz insülinlerle dengelemeye çalışmanız doğru değildir.Burada amaç kan şekerlerinizi yükseltmeyecek bir beslenme sistemi uygulamanız ve gerektiği dozda insülin kullanmanız olacaktır.
Burada kan şekerinin sıkı kontrolü (diyet-ilaç ve insülin tedavisi-egzersiz vs.) en önemli unsurdur.
His kaybı sebebiyle ayaklar travmaya ve hasara daha açık hale gelir. Ayak bakımına çok dikkat edilmelidir.
Hastalık otaya çıktıktan sonra ise özellikle ağrı ve yanma şikayetlerini azaltacak tedaviler kullanılabilir.
Ellerde görülen sinir sıkışmalarında ise değişik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle gece yatarken elin atellenmesi, hareketlerin kısıtlanması ile yakınmalara iyi gelir.”

Şeker hastalığı sinir sisteminde hasara yol açıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor

İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:34
İkindi
15:34
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.