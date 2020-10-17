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Şeker komasına giren sürücü traktörüyle evin bahçesine daldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Denizli’de traktör ile seyir halinde olan 80 yaşındaki adam iddialara göre seyir halindeyken şeker komasına girerek bir evin bahçesine girdi.Olay, Çal ilçesi Kuyucak Mahallesinde meydana geldi.

Şeker komasına giren sürücü traktörüyle evin bahçesine daldı

Denizli’de traktör ile seyir halinde olan 80 yaşındaki adam iddialara göre seyir halindeyken şeker komasına girerek bir evin bahçesine girdi.
Olay, Çal ilçesi Kuyucak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki İbrahim K. ilçe merkezinden eve gitmek için 20 NF 891 plakalı traktör ile yola çıktı. Kuyucak Mahallesi istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada şeker komasına girdiği iddia edilen İbrahim K. traktör ile bir evin bahçesine girdi. Sesi duyan vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çekici ile traktörün çekilmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şeker komasına giren sürücü traktörüyle evin bahçesine daldı

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