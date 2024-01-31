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Şeker kutusundan uyuşturucu çıktı

İHA İHA
31.01.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçede karayolu üzerinde bir araç durduruldu.

Araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 347 adet sentetik ecza, 1 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 2 gram olan metamfetamin maddesi, 1 adet şeker kutusu içerisinde daralı ağırlığı 9,57 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma’ suçu çerçevesinde işlem yapıldı. Adliyeye çıkarılan 3 şahıstan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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