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Şeker: "Mut, gıda üretiminde doğallığını ve saflığını koruyor"

MERSİN HABERLERİ  | 22.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bugüne kadar ürünlerinde taklit ve tağşiş çıkmayan üreticileri kutlayıp, "Mut gıda üretiminde doğallığını ve saflığını koruyor" dedi.Başkan Şeker, Tarım ve Orman Bakanlığının, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, 91 firmanın 113 parti ürününü ifşa ettiğini hatırlattı.

Şeker: "Mut, gıda üretiminde doğallığını ve saflığını koruyor"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bugüne kadar ürünlerinde taklit ve tağşiş çıkmayan üreticileri kutlayıp, "Mut gıda üretiminde doğallığını ve saflığını koruyor" dedi.
Başkan Şeker, Tarım ve Orman Bakanlığının, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, 91 firmanın 113 parti ürününü ifşa ettiğini hatırlattı. Şeker, “Bakanlığımızdan gelen bu açıklamayla birlikte, taklit, tağşiş ve gıda güvenliğini riske eden, haksız rekabete neden olan ürünler içerisinde zeytinyağının öne çıktığının bilgisini hep birlikte almış oluyoruz. İlçemizden hiçbir firmanın ve ürünün bu ifşa listesinde yer almaması bizleri çok memnun etmiştir. Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı bakımından birinci ilçesi ve mikroklima özelliği sayesinde sıfır asitli organik zeytinyağı üretim merkezi olan Mut, haklı gururunu dürüst üretimiyle de bu kez gıda güvenliği alanında da tescil etmiştir” dedi.
İlçedeki pay sahibi üreticileri kutlayan Başkan Şeker, şunları kaydetti:
"Mut tarım ürünleri üreticilerimizi sağlıklı ve nitelikli hasat gerçekleştirmelerinden dolayı, tarıma dayalı gıda sanayi firmalarımızı da sağlıklı ve kaliteli üretimden taviz vermeden katma değer oluşturdukları için kutluyorum. İlçemizin her alanda olduğu gibi bu alanda da güven tescil etmesi, tarladan sofraya gıda güvenliği prensibini organik üretimle pekiştirmesi örnek gösterilmektedir."

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