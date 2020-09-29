Şeker pancarında 90 günlük tatlı yolculuk başladı

66 yıldır Türkiye’nin en verimli topraklarında, en kaliteli şekeri üreten ve ekonomik gücü ile Orta Anadolu’da yüzbinlerce insanın geçimine önemli bir katkı sağlayan Kayseri Şeker’de ilk pancar işlenmeye başladı. Pancarın Şeker’e dönüştüğü 90 günlük tatlı yolculuk boyunca 1 milyon 170 bin ton pancar işlenecek ve karşılığında üretilen 174 bin ton şeker, sofralarla buluşacak.

İlk olarak Boğazlıyan, ardından Turhal ve son olarak Kayseri Fabrikalarında gerçekleştirilen ilk pancar alım ekinliğinde fabrikalarda silolanan pancarlar, işletmeye alınarak şekere dönüşmeye başladı. Kayseri Şeker’de düzenlenen etkinliğe Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Birim Müdürleri ile ilgili personeller katıldı. Kesilen kurbanın ardından dualar eşliğinde işletmeye alınan pancarlar, tazyikli su ile temizlenerek fabrikadaki yerini aldı.

Kayseri Şeker’de, Kayseri Şeker’in 66. Kampanya Döneminde yaklaşık 90 gün çalışacak ve 1 milyon 170 bin Ton pancar işleyerek, işlenen bu pancarın karşılığında 174 bin Ton şeker, 45 bin Ton melas ve 234 bin Ton yaş küspe üretimi gerçekleştirecek.

