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Şeker pancarından Muş ekonomisine 1 milyar 400 milyon liralık tatlı katkı

07.11.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta bin 200 çiftçi tarafından 46 bin dekar alanda hasadına başlanan şeker pancarından 280 bin ton ürün beklenirken, ülke ekonomisine de 1 milyar 400 milyon liralık katma değer sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden Muş’ta hasat başladı. Muş Ovası’nda pancar söküm çalışmalarını sürdüren çiftçiler, bin bir zorlukla yetiştirdikleri pancarları traktörlere yükleyip fabrikaya teslim ediyor. İlk olarak analiz ünitesinde incelenen pancarlar, daha sonra silolara alınarak burada çeşitli aşamalardan geçirilip, fabrikada şekere dönüştürülüyor.

“ÇİFTÇİNİN CEBİNE 650 MİLYON LİRA BANDINDA BİR PARA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ”

Üretimle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bin 200 çiftçi tarafından 46 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildiğini ve bu ekim alanından yaklaşık 280 bin ton pancar beklentileri olduğunu söyledi.

40 bin 500 ton şeker, 10 bin ton melas ve 70 bin ton civarında da küspe üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Kızılkaya, “Nakliye bedellerini ciddi manada iyileştirdik. Pancar taban fiyatımızı diğer fabrikalardan 50 lira fazla olacak şekilde ayarladık. Kota tamamlama primi için de ton başına 100 lira gibi çok ciddi bir rakam verdik. Ekonomik olarak bahsettiğimiz döngüde çiftçinin cebine 650 milyon lira bandında bir para geçmesini bekliyoruz. Bu paranın dışında melas ve şeker satışlarıyla yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk bir ekonomik katma değeri Muş ve ülke ekonomisine kazandırmayı umuyoruz” dedi.

“GEÇİM KAYNAĞIMIZI PANCARLA SAĞLIYORUZ”

Mercimekkale köyünde 360 dönüm alanda pancar ekimi yapan çiftçi Mesut Yeşilyayla, “Ekmiş olduğumuz pancara 2 defa çapa ve ot ilaçlaması yaptık. Pancarlarımızı sulamak için tarlayı tamamen mini fıskiye ile döşedik. Bu da bize 500 bin TL civarında bir rakama mal oldu. 10 defa sulama yaptık. Bin bir zorlukla pancarlarımızı yetiştirdik. Şu an 2 makine ile söküm yapıyoruz. Pancarlarımızı kamyonlara yükleyip şeker fabrikasına gönderiyoruz. Buradan beklentimiz 2 bin 500 ton ile 3 bin ton arasında. Pancarın verimi de iyi. Geçim kaynağımızı pancarla sağlıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
şeker pancarı

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