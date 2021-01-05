Şeker pancarından Muş ekonomisine 100 milyon liralık katkı

Muş’ta bin 361 çiftçi tarafından 47 bin 650 dönüm alanda ekimi yapılan şeker pancarından 40 bin 501 ton şeker üretilirken, çiftçinin cebine ise yaklaşık 100 milyon liralık ekonomik girdi sağlandı.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., 2020 yılı 39. pancar alım ve işleme kampanyasını 63 günde tamamladı. 302 bin 500 ton brüt pancar alımı yapan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., net olarak 278 bin ton pancar işledi. Silo kayıplarıyla birlikte net olarak 276 bin ton işlenen pancardan 40 bin 501 ton şeker elde edildi.

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, 39. kampanyayı bitirdiklerini ve çiftçilere getirmiş oldukları temiz pancar için teşekkür etti.

“39 yılın en sıkıntısız kampanyasını geçirdik”

Geçmişe dönük yapılan araştırma ve çiftçilerden alınan geri dönüşlere göre 39 yılın en sıkıntısız, en güzel kampanyasını geçirdiklerini kaydeden Kızılkaya, “250 bin ton pancarı bir ay içerisinde aldık ve neredeyse sıfıra yakın bir sorunla kampanyamızı sonlandırdık. Diğer fabrikalara nazaran biz çok ilerdeyiz diyebiliriz. Hedefimiz, son 40 yılın en sıcak eylül-ekim aylarının yaşanmasından kaynaklı biraz beklentilerin altında kaldı. Ona rağmen ihtiyacımız olan pancarı tedarik ettik” dedi.

Fabrika içerisinde yapılan yatırımların meyvesini bu sene içerisinde ciddi manada aldıklarını anlatan Kızılkaya, “Günlük işleme kapasitemizi 5 bin 500’lerin üzerine çıkardığımız günler oldu. Yaklaşık 10-15 gün boyunca her gün bir önceki günün rekorunu egale ede ede devam ettik. Çok ciddi bir artış var kapasite işlemesinde. Önümüzdeki sene için ilave bazı yatırımlarımız olacak. Önümüzdeki sene için günde 6 bin, 6 bin 250 tonu deneyeceğiz. Bu da çiftçilerimizin sırada daha az beklemesi, ürününün tarlada kalmasıyla ilgili kaygısının olmaması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.