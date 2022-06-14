Şekerbank, veri ve erişim güvenliğinde Kron ürünlerini tercih ediyor

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, erişim güvenliği çözümlerinde Kron'un ayrıcalıklı erişim yönetimi ürünü olan Single Connect'i tercih ediyor.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, siber tehditlere karşı koruma sağlayan veri ve erişim güvenliği çözümleri üreticisi ve aynı zamanda dünyanın sayılı ayrıcalıklı erişimi yönetimi yazılımı üreticilerinden Kron; yetkili oturum yönetimi, merkezi parola yönetimi, veri maskeleme, görev otomasyonu gibi birçok gelişmiş yeteneğe sahip Single Connect ürünüyle bankacılık, telekomünikasyon, enerji, sağlık, otomotiv, üretim ve kamu gibi pek çok alanda hizmet veriyor.

Şirketlerin ve kamu kurumlarının iç ve dış tehditlere karşı Kron tarafından geliştirilen Single Connect ürünü, erişim ve veri güvenliği konusunda geniş kapsamlı modüllere sahip bir ayrıcalıklı erişim yönetimi yazılım ürünü.

Bilişim altyapılarındaki tüm yetkili erişimlerin kontrol altına alınmasına imkan tanıyarak veri güvenliği sağlayan ürün, sahip olduğu modüler yapısı ve ajansız mimarisi sayesinde kısa sürede şirket altyapılarına entegre edilebiliyor. Gelişmiş modülleri sayesinde de kötü niyetli hareketleri gerçek zamanlı olarak takip ederek kayıt altına alıyor ve tehditleri hızla önleme yeteneği kazandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Bilgi Güvenliği Bölüm Başkanı Alpaslan Binici, bilgi teknolojileri alanında yazılım ve donanım ürünleri söz konusu olduğunda desteğin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıcalıklı hesap güvenliği çözümlerinde Kron'un Single Connect ürününü yıllardır kullanıyoruz. Ayrıcalıklı hesap yönetimi ve parola kasası olarak üründen fayda sağlıyoruz. Ürün kullanımı sonrası hesapların kullanımlarına dair somut verilere dayalı görünürlük sağladık. Elde ettiğimiz görünürlük ile çok daha etkili güvenlik politikaları belirleyebildik. Bu süreçleri hem daha kısa sürede hem de çok daha az maliyetle gerçekleştiriyoruz. Ürünün yetenekleri ve sağlanan destek seviyesinin regülatif düzenlemeler içeren finans sektörü ihtiyaçlarını karşıladığını da belirtmek isterim."

Kron İş Geliştirme Direktörü Serhat Ümit Çelik ise Kron olarak Türkiye ve dünyanın en gelişmiş ayrıcalıklı erişim yönetimi çözümlerinden Single Connect ile şirketlerin siber güvenlik altyapılarında yürüttükleri çalışmaların önemli bir parçası olan veri ve erişim güvenliği süreçlerinde yanlarında yer aldıkları ve bu konuda ilk akla gelen şirketlerden biri oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Çelik, "Şekerbank'ın yetkili hesap parola bilgilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bizi tercih etmesi ve müşterilerimizin memnuniyeti bizi daha fazla motive ediyor." ifadesini kullandı.

