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Şekerbank’tan esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı

02.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Şekerbank ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında yapılan işbirliği ile pandemi sürecinde ekonomik anlamda zorlanan esnafları rahatlatacak güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Şekerbank ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında yapılan işbirliği ile pandemi sürecinde ekonomik anlamda zorlanan esnafları rahatlatacak güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şekerbank’tan esnaf ve sanatkara düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi ve taksitlendirme imkanı verildi.
6 ay geri ödemesiz kredi konusunda açıklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Şekerbank ile TESK arasında yapılan protokol kapsamında Şekerbank’ın TESK üyelerine, şubeye gitmeden mobil üzerinden kolayca kredi başvurusu yapmasına imkan verdiğini söyledi.
Şekerbank’ın esnaf müşterilerinin 50 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacını karşılarken, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları sunduğunu dile getiren Gür, Şekerbank’tan kredi kullanan TESK üyesi esnaf ve sanatkarların kredilerinde 6 ay geri ödemesiz taksitlendirme talep edebileceğini ve 12. taksite kadar düşük tutarda ödeme yapabileceğini ifade etti.
Başkan Gür, EFT ve havale işlemlerinin de ücretsiz olacağını belirterek, “EFT ve havale işlemleri de esnaf ve sanatkarlar paket kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşirken, 1 yıl boyunca POS inaktiflik ve 10 yapraklı çek karnesi ücreti de talep edilmeyecek. Ayrıca kredi desteğinden faydalanan esnaflar Şekerbank Üreten Kart ya da Bonus Business Kart sahibi olabilecekler” dedi.
ÇESOB Başkanı Recep Gür ayrıca, zor günler geçiren esnaf ve sanatkarların yanında olan ve uygun şartlarda kredi imkanı sunan Şekerbank yetkililerine teşekkür etti.

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