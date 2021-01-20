YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Şekeri düştü, müdahale edildi, yoluna devam etti

Şekeri düştü, müdahale edildi, yoluna devam etti

20.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde trafikte seyir halinde olan ve şekeri düştüğü iddia edilen otomobil sürücüsüne ilk müdahale araç içerisinde yapıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde trafikte seyir halinde olan ve şekeri düştüğü iddia edilen otomobil sürücüsüne ilk müdahale araç içerisinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından serum takılan ve tedavisi yapılan sürücü “Ben iyiyim” deyip otomobili ile yoluna devam etti.
Olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Belediyesi Dörtyol istikametine seyir halinde olan 09 RN 045 plakalı ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü iddiaya göre şekerinin düşmesi sonucu rahatsızlanarak aracını trafikte durdurdu. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında duran araç sonrasında polis ekipleri trafik akışını sağlamaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından serum takılan sürücü bir süre sonra kendine geldi. Şekeri düştüğü için rahatsızlandığı öğrenilen sürücü kendine geldikten sonra “Ben iyiyim” deyip vatandaşların şaşkın bakışları arasında otomobili ile yoluna devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:25
İkindi
16:03
Akşam
18:25
Yatsı
19:45

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Abacı Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Kuşadası Huzurevi tedbir amaçlı olarak boşaltıldı

Kuşadası Huzurevi tedbir amaçlı olarak boşaltıldı

Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkan Günel’den anlamlı fidan bağışı

Başkan Günel’den anlamlı fidan bağışı

Aydın’da 8 gıda işletmesine 158 bin TL ceza uygulandı

Aydın’da 8 gıda işletmesine 158 bin TL ceza uygulandı

Aydın’da kaçakçılığa karşı yüzde 95’lik başarı sağlandı

Aydın’da kaçakçılığa karşı yüzde 95’lik başarı sağlandı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.