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Seki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Seki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılış töreni kurban kesilip dualar edilerek gerçekleştirildi.Törene Muğla Sağlık İl Müdürü İskender Gencer, İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Mahalle Muhtarları, İlçe Kurum Müdürleri, Ak Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ecz.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Seki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılış töreni kurban kesilip dualar edilerek gerçekleştirildi.
Törene Muğla Sağlık İl Müdürü İskender Gencer, İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Mahalle Muhtarları, İlçe Kurum Müdürleri, Ak Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ecz. Salih Gümüş ve vatandaşlar katıldı.
İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, son yıllarda acil sağlık hizmetlerinde önemli bir gelişme yaşandığını ifade ederken, Seki’ye açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun bölge için gerekliliğine vurgu yaptı. Tören esnasında ve sonrasında vatandaşlar ile biraraya gelen İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz’e vatandaşlar, 24 saat esasına dayalı sağlık hizmetleri alabilmeleri hususunda memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

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