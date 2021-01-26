SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sekidika için iki talip birden!

Sekidika için iki talip birden!

26.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sekidika için iki talip birden!

Fatih Terim'in son maçlarda kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü genç kanat oyuncusu Sekidika'ya, Süper Lig ekibi Konyaspor ile 1. Lig takımlarından Tuzlaspor talip oldu.

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Jesse Sekidika'ya, Süper Lig ekibi Konyaspor ile 1. Lig takımlarından Tuzlaspor talip oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Onyekuru transferi sonrasında Sekidika'yı kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. İki kulübün talip olduğu 24 yaşındaki Nijeryalı'nın daha fazla forma giyip tecrübe kazanması hedefleniyor.

Benfica altyapısında da forma giyen ve Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan bedelsiz kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon 7 maçta 149 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Mustafa Cengiz: Bence evin oğlu OnyekuruMustafa Cengiz: Bence evin oğlu Onyekuru
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Biden'dan flaş kararname! Yasaklandı

Biden'dan flaş kararname! Yasaklandı

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Acı olay! Odasında ölü bulundu!

Acı olay! Odasında ölü bulundu!

Rıdvan Dilmen, İrfan Can transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, İrfan Can transferini açıkladı!

Fenerbahçe Kadıköy'de çok başka!

Fenerbahçe Kadıköy'de çok başka!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Pato'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Pato'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Süper Lig ekibinde şok! Futbolcular antrenmana çıkmadı

Süper Lig ekibinde şok! Futbolcular antrenmana çıkmadı

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

Diğer Haberler

Sait Karafırtınalar: Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı

G.Saray yıldız isimle anlaştı

Galatasaray sağ beke DeAndre Yedlin'i transfer ediyor

Galatasaray, sağ bekini Premier Lig’de buldu

Sekidika için iki talip birden!

Sekidika için iki talip birden!

İrfan Can, transfer için kararını verdi!

İrfan Can, kararını verdi!

Mustafa Cengiz: Bence evin oğlu Onyekuru

Mustafa Cengiz: Bence evin oğlu Onyekuru

Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a mesaj var!

Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a mesaj var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.