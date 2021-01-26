Sekidika için iki talip birden!

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Jesse Sekidika'ya, Süper Lig ekibi Konyaspor ile 1. Lig takımlarından Tuzlaspor talip oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Onyekuru transferi sonrasında Sekidika'yı kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. İki kulübün talip olduğu 24 yaşındaki Nijeryalı'nın daha fazla forma giyip tecrübe kazanması hedefleniyor.

Benfica altyapısında da forma giyen ve Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan bedelsiz kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon 7 maçta 149 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.



