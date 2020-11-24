YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sekiz ilin öğretmen ve öğrencileri bu kez öğretmenler için video hazırladı

Sekiz ilin öğretmen ve öğrencileri bu kez öğretmenler için video hazırladı

AYDIN HABERLERİ  | 24.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesi Savuca İlkokulu öğretmenlerinden Evrim Onar’ın kurucusu olduğu "Sorumluluklarımı biliyorum aileme yardım ediyorum" proje ekibi bu kez 24 Kasım öğretmenler günü için buluştu.Daha önce 10 Kasım’da Atatürk’e hazırladıkları video kliple anan değişik illerden öğrenciler bu kez öğretmenler için şiir okudu.

Aydın’ın Söke ilçesi Savuca İlkokulu öğretmenlerinden Evrim Onar’ın kurucusu olduğu "Sorumluluklarımı biliyorum aileme yardım ediyorum" proje ekibi bu kez 24 Kasım öğretmenler günü için buluştu.
Daha önce 10 Kasım’da Atatürk’e hazırladıkları video kliple anan değişik illerden öğrenciler bu kez öğretmenler için şiir okudu. Akrostiş şiirde proje isimlerini yazdılar.
Söke’den Savuca ve Sıdıka İlkokulu’nun yer aldığı projede Eskişehir, Osmaniye, Boyabat/Sinop, Gebze/Kocaeli, Payas/Hatay, Erzincan ve Sungurlu/Çorum’dan olmak üzere toplam sekiz ilin ilkokul öğrencileri yer aldı.
Proje kurucusu öğretmen Evrim Onar, yaptıkları çalışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler günü için “Sorumluluklarımı Biliyorum Aileme Yardım Ediyorum” proje ekibi öğretmen ve öğrencileri yine harika bir çalışmaya imza attı. Proje isimlerini Akrostiş şiirde kullanarak öğretmenler günü için ’Canım Öğretmenim’ adlı şiiri yazarak ülkenin dört bir yanından seslendirdiler. Sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla oluşturduğumuz proje ile emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
13:00
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Fatih Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Algan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.