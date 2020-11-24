Sekiz ilin öğretmen ve öğrencileri bu kez öğretmenler için video hazırladı

Aydın’ın Söke ilçesi Savuca İlkokulu öğretmenlerinden Evrim Onar’ın kurucusu olduğu "Sorumluluklarımı biliyorum aileme yardım ediyorum" proje ekibi bu kez 24 Kasım öğretmenler günü için buluştu.

Daha önce 10 Kasım’da Atatürk’e hazırladıkları video kliple anan değişik illerden öğrenciler bu kez öğretmenler için şiir okudu. Akrostiş şiirde proje isimlerini yazdılar.

Söke’den Savuca ve Sıdıka İlkokulu’nun yer aldığı projede Eskişehir, Osmaniye, Boyabat/Sinop, Gebze/Kocaeli, Payas/Hatay, Erzincan ve Sungurlu/Çorum’dan olmak üzere toplam sekiz ilin ilkokul öğrencileri yer aldı.

Proje kurucusu öğretmen Evrim Onar, yaptıkları çalışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler günü için “Sorumluluklarımı Biliyorum Aileme Yardım Ediyorum” proje ekibi öğretmen ve öğrencileri yine harika bir çalışmaya imza attı. Proje isimlerini Akrostiş şiirde kullanarak öğretmenler günü için ’Canım Öğretmenim’ adlı şiiri yazarak ülkenin dört bir yanından seslendirdiler. Sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla oluşturduğumuz proje ile emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

