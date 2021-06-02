Sekiz şehirde "Herkes İçin Bisiklet!" seferberliği

"Herkes için Bisiklet!" projesinde WRI Türkiye, söz konusu sekiz şehirle iş birliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirmeyi, bisikletle ilgili STK’lerin yerel ve ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine aktif katılımını artırmayı, STK’ler, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik edecek.

Projeyle söz konusu büyükşehir belediyeleri ve ilgili STK'lerin desteğiyle bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond ile yürütülecek proje kapsamında pilot şehirler olarak Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya seçildi.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirlerden yapılan açıklamaya göre, "Herkes İçin Bisiklet!" projesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü dönem hibe desteğini aldı.

İSTANBUL (AA) - Kentlerde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını amaçlayan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond, aralarında Kayseri, Gaziantep, İzmir ve Adana'nın bulunduğu sekiz şehirde "Herkes İçin Bisiklet!" projesini başlattı.

Türkiye'de bisikletin ulaşımdaki payı yüzde 2 seviyesinde bulunurken, bu oran bisikletin en fazla kullanıldığı şehirlerde yüzde 5'e çıkıyor.

- STK'ler projenin merkezinde

WRI Türkiye Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Çiğdem Çörek Öztaş, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Herkes için Bisiklet!" projesiyle özellikle salgın döneminde daha fazla önem kazanan kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olarak bisikletin daha geniş kesimlerce benimsenmesini hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamındaki sekiz şehri seçerken başlıca kriterlerinin bu kentlerde bisikletli ulaşım altyapısı, ileriye yönelik yatırımların ve bisiklet konusunda çalışan aktif STK’lerin bulunması olduğunu kaydeden Öztaş, 1 Nisan'da başlayan projenin bir yıl süreceğini ve birkaç aşamadan oluştuğunu ifade etti.

Öztaş, öncelikle sekiz şehirden yerel yönetim temsilcileriyle bisikletle ilgili STK’lerin, merkezi yönetim temsilcilerinin ve proje ortağı Fietsersbond’ın katılımıyla düzenlenecek başlangıç toplantısında iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağını dile getirerek, projenin eğitimler ve eylem planlarıyla destekleneceğini belirtti.