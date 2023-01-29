Seks sembolü olduğunu düşünüyordu! Demi Rose bu sefer bikini altı giymedi! Olay poz

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose çiftlerden cinsel ilişki daveti aldığını itiraf etmişti.

Güzel fenomen itirafları sonrası pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen ve zaman zaman üstsüz pozlar da veren Rose bu sefer daha da ileriye gitti.

Demi Rose bikini altı giymeyi tercih etmedi.



Göğüslerini sergilemekten çekinmeyen kıvrımlı model alt kısmını pareo ile yarım yamalak kapadı ve poz verdi.

Demi Rose'u görenler "Seksi görünüyorsun" yorumları yaptı.



