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  4. Seks sembolü olduğunu düşünüyordu! Demi Rose bu sefer bikini altı giymedi! Olay poz

Seks sembolü olduğunu düşünüyordu! Demi Rose bu sefer bikini altı giymedi! Olay poz

29.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde fenomenlikten modelliğe geçen Demi Rose bu sefer de bikini altı giymedi. Belden aşağısını pareo ile kapatan Rose'un pozları olay oldu.

Seks sembolü olduğunu düşünüyordu! Demi Rose bu sefer bikini altı giymedi! Olay poz

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose çiftlerden cinsel ilişki daveti aldığını itiraf etmişti.

Güzel fenomen itirafları sonrası pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen ve zaman zaman üstsüz pozlar da veren Rose bu sefer daha da ileriye gitti.

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Demi Rose bikini altı giymeyi tercih etmedi.

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Göğüslerini sergilemekten çekinmeyen kıvrımlı model alt kısmını pareo ile yarım yamalak kapadı ve poz verdi.

Demi Rose'u görenler "Seksi görünüyorsun" yorumları yaptı.


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