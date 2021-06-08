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Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

08.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de yayınlanan ve ekran ömrü oldukça uzun olan sevilen dizilerden olan Seksenler'de 'Fehmi' rolüne hayat veren usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz aylarda geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığının sonrasında hayatını kaybetmişti. Bu üzücü olayın ardından usta oyuncunun yerine diziye kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Peki Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? İşte yanıtı...

Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Uzunca bir süredir TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerden Seksenler'de 'Fehmi' rolünü canlandıran usta oyuncu Rasim Öztekin, önceki aylarda geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığının ardından hayatını kaybetmişti. Seksenler hayranları, bu üzücü olayın sonrasında usta oyuncunun yerine diziye kimin geleceğini araştırıyor. Peki Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak?

SEKSEKLER'DE YENİ FEHMİ KİM OLACAK? RASİM ÖZTEKİN'İN YERİNE KİM GELECEK?

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz aylarda geçirmiş olduğu kalp krizinin sonrasında Mart 2021 tarihinde Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil müdahaleye alınmıştı. Müdahalenin ardından ise Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilen Rasim Öztekin, bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak 8 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.

TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Seksenler dizisinde usta oyuncu Rasim Öztekin’in vefatının ardından yeni "Fehmi Baba" karakterinin kim olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi, usta oyuncunun vefatının ardından çekimlere ara vermişti. Ancak Fehmi rolüyle yediden yetmişe herkesin sevdiği Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceği henüz yapım şirketi tarafından açıklanmadı. Yakın süreçte Rasim Öztekin’in oynamış olduğu "Fehmi" karakteriyle ilgili dizi ekibinden bir açıklama yapılması bekleniyor.

SEKSENLER'E İLKER AYRIK DAHİL OLUYOR!

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Seksenler dizisi, İlker Ayrık'ın da dahil olacağı bölümleriyle yaz sezonunda yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Öztekin'in vefatı sonrası ara veren dizi, çekimlere yeniden başlayacak. Daha önce evin oğlu 'Çağatay' rolüyle yer almış olan İlker Ayrık'ı da kadrosuna katan dizinin yakın süreçte başlaması bekleniyor.


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Rasim Öztekin
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