Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Uzunca bir süredir TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerden Seksenler'de 'Fehmi' rolünü canlandıran usta oyuncu Rasim Öztekin, önceki aylarda geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığının ardından hayatını kaybetmişti. Seksenler hayranları, bu üzücü olayın sonrasında usta oyuncunun yerine diziye kimin geleceğini araştırıyor. Peki Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak?

SEKSEKLER'DE YENİ FEHMİ KİM OLACAK? RASİM ÖZTEKİN'İN YERİNE KİM GELECEK?

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz aylarda geçirmiş olduğu kalp krizinin sonrasında Mart 2021 tarihinde Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil müdahaleye alınmıştı. Müdahalenin ardından ise Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilen Rasim Öztekin, bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak 8 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.

TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Seksenler dizisinde usta oyuncu Rasim Öztekin’in vefatının ardından yeni "Fehmi Baba" karakterinin kim olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi, usta oyuncunun vefatının ardından çekimlere ara vermişti. Ancak Fehmi rolüyle yediden yetmişe herkesin sevdiği Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceği henüz yapım şirketi tarafından açıklanmadı. Yakın süreçte Rasim Öztekin’in oynamış olduğu "Fehmi" karakteriyle ilgili dizi ekibinden bir açıklama yapılması bekleniyor.