Seksenler’de yeni Seyfi kim olacak? Kemal Kuruçay’ın yerine kim gelecek?

45 dakika boyunca hastanede Kemal Kuruçay’a müdahale edilirken, ünlü oyuncu kurtarılamadı. Seksenler dizisinde Seyfi karakteriyle gönüllerde taht kuran deneyimli oyuncu Kemal Kuruçay’ın ölüm haberi, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

SEKSENLER’DE YENİ SEYFİ KİM OLACAK?

Seksenler dizisinde Kemal Kuruçay’ın hayat verdiği Seyfi karakteri; Nurtenin ikinci kocasıdır. Mahallenin muhtarı olan Seyfi, sürekli herkesi öper. Fehmi ise Seyfi’den hiç hoşlanmaz. Seyfi’nin ismini duyan Fehmi, onunla daha tanışmadan sevmemeye başlar. Seyfi, sürekli ‘’Fehmi’cim’’ derken, Fehmi de buna çok kızar.

Seksenler’de Seyfi karakterine hayat veren Kemal Kuruçay’ın yerine gelecek isim belli olmadı.

KEMAL KURUÇAY NEDEN ÖLDÜ?

59 yaşındaki usta oyuncu Kemal Kuruçay, Seksenler dizisinin setinde geçirdiği kalp krizinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncu Nedim Saban sosyal medyadan duyurdu.

"BÜYÜK BİR SEVGİ VE ÖZVERİYLE BAĞLIYDI MESLEĞE"

Nedim Saban, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm." ifadelerini paylaştı.

Seksenler’in yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerini ve anında 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiklerini açıkladı. Güven, hastanede yapılan 45 dakikalık müdahalenin ardından Kemal Kuruçay’ın kurtarılamadığını açıklamıştı.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemal Kuruçay'ın vefat haberinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, "Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." notunu düştü.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

10 Haziran 1962 yılında doğan Kemal Kuruçay, 2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba adındaki dizide Özkan Amca karakterine hayat vererek, Engin Günaydın ile birlikte başrol oynadı. Özellikle 1990’larda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturan Kemal Kuruçay, o dönem İstanbul Bura Mı adındaki sinema filminde de oynadı.

Fakat arkadaşı Mehmet Karagül trafik kazasında yaşamını yitirdikten sonra Kuruçay, oyunculuk kariyerini yalnız sürdürdü.

1996’da ATV ekranlarında yayınlanan Gurbetçiler adındaki dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Kemal Kuruçay, sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi adındaki komedi dizilerinde yer aldı.

2003’te Ömerçip'te oynayan Kemal Kuruçay, En iyi Arkadaşım (2004), Şöhretler Kebapçısı (2003), İnadım İnat (2005), Çılgın Yuva (2005), Sevgili Düşmanım (2008), Pulsar (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda da oynadı.

2010’da yeniden çekimlerine başlanan ve FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterine hayat veren Kemal Kuruçay, 2012’den itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan adındaki dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini canlandırmıştı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 - Mandıra Filozofu (Sinema Filmi)

2012 - 2013 - Zengin Kız Fakir Oğlan (TV Dizisi)

2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2010 - Yasemince (Faysal) (TV Dizisi)

2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema Filmi)

2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV Dizisi)

2009 - Kutsal Damacana 2: İt Men (Ormandaki Adam 2) (Sinema Filmi)

2008 - Çorap Söküğü (TV Dizisi)

2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV Dizisi)

2008 - Pulsar (Tahir) (TV Dizisi)

2007 - Gemilerde Talim Var (TV Dizisi)

2007 - Baba Oluyorum (TV Dizisi)

2005 - İnadım İnat (TV Dizisi)

2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV Dizisi)

2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema Filmi)

2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV Dizisi)

2003 - Büyükannenin Konağı (Ahçı Davut) (TV Dizisi)

2003 - Bizim Konak (Ahçı Davut) (TV Dizisi)

2002 - Zor Baba (Baba) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV Dizisi)

1999 - Güvercin (Şoför) (TV Filmi)

1997 - Yasemince (Aşçı) (TV Dizisi)

1996 - Süt Kardeşler (TV Dizisi)

1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV Dizisi)

1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV Dizisi)

1989 - İstanbul Bura mı? (Servet) (Video)



