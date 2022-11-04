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  4. Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

04.11.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüretkar pozlarıyla magazin alemini meşgul eden dünyaca ünlü model Bella Hadid, bu defa yarı çıplak pencere pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Filistinli model Bella Hadid, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak pozuyla beğeni butonunu çökertti. Güzel modelin cesur pozuna kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Seksi model Bella Hadid'den yarı çıplak paylaşım! Cama yaslanıp poz verdi

26 yaşındaki Bella Hadid, modellik kariyerinin henüz başlarında seks objesi gibi görünmek için çaba harcadığını anlatmıştı.

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Fiziksel özelliklerinden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Bella Hadid, henüz 14 yaşındayken burun estetiği yaptırdığını da sevenlerine itiraf etmişti.

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Objektifler ardındaki yaşamıyla merak uyandıran Bella Hadid'in ehliyetine, 2014 yılında alkollü araç kullandığı için el konulmuştu.

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Müslüman olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyleyen güzel model, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden Trump'ı protesto etmek için sokağa çıkmıştı.

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü


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