Seksi model Bella Hadid pencere önünde yarı çıplak poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Filistinli model Bella Hadid, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak pozuyla beğeni butonunu çökertti. Güzel modelin cesur pozuna kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

26 yaşındaki Bella Hadid, modellik kariyerinin henüz başlarında seks objesi gibi görünmek için çaba harcadığını anlatmıştı.

Fiziksel özelliklerinden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Bella Hadid, henüz 14 yaşındayken burun estetiği yaptırdığını da sevenlerine itiraf etmişti.

Objektifler ardındaki yaşamıyla merak uyandıran Bella Hadid'in ehliyetine, 2014 yılında alkollü araç kullandığı için el konulmuştu.

Müslüman olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyleyen güzel model, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden Trump'ı protesto etmek için sokağa çıkmıştı.



