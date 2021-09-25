Sektör temsilcileri kültür turizminde gelir payını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor

NEVŞEHİR (AA) - İSA TOPRAK - Sektör temsilcileri, turizm gelirleri içerisinde en karlı turizm çeşidi olarak görülen ve son yıllarda hareketliliğin yaşandığı kültür turizminde payın yüzde 25'e çıkarılmasını hedefliyor.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen alanların başında gelen turizm sektörü, önceki yıllara göre azalan turist sayısını yeniden artırmak için yıl boyunca çeşitli kampanyalar düzenledi.

Bu kapsamda son yıllarda önemli hareketliliğin gözlemlendiği kültür turizmine yönelen şirketler, farklı şehirlerde bulunan kültürel varlıkların daha fazla ziyaretçi çekmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

UNESCO kapsamında 19 ana, 96 aday ve adaylığa hazırlanan yüzlerce kültürel unsuru bulunan Türkiye, bu alanda önemli bir konumda yer alıyor.

- "Kültür turları ve alternatif turizmin öne çıkarılması gerekiyor"

Kültür turizminin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda 30 yıldır faaliyet yürüten turizm şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tombul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektöre kültür turizmiyle girdiklerini, yıllar içerisinde turizmde yatırımlarının yanında bu alanı işlerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini.

Türkiye'nin UNESCO kültürel mirasları açısından çok zengin bir ülke olduğuna dikkati çeken Tombul, "Türkiye'de kültür turları ve alternatif turizmin öne çıkarılması gerekiyor. Böylece kültür turizminde istenilen seviye yakalandığında kış turizmi ve tatil turizmine talep de arttırılabilir." dedi.

Turizm firmalarının hazırlayacağı hizmet paketlerinde mutlaka kültür turizmi programlarına yer vererek bu alanı desteklemesi gerektiğini vurgulayan Tombul, iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da başta Uzak Doğu olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerden gelecek turistleri kültür turizmine yönlendirebileceklerini söyledi.

Tombul, şunları kaydetti:

"Turizm gelirlerinin içinde yüzde 10 payı bulunan kültür turizminde bu oranı yüzde 25 bandına çıkarmayı hedefliyoruz. Dış turizmde ülkemize kültürel ziyarete gelen turistlere baktığımızda Uzak Doğu, Güney Amerika ve Amerika bölgeleri öne çıkıyor. Ziyaret edilen başlıca yerler ise İstanbul, Efes, Pamukkale ve Kapadokya. İç turizmde ise bu alanda en fazla ilginin Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Kapadokya, Ege ve Akdeniz'e olduğunu söyleyebiliriz."

Turizm gelirlerinde cirodan daha çok karlılığın önemli olduğunu vurgulayan Tombul, "Turizm gelirleri içerisinde en karlı turizm çeşidi kültür turizmidir. Turizme hizmet veren tüm dinamikler açısından bakıldığı zaman, yaz turizminde yaşadığımız uygun fiyatlı ve düşük karlı gelirlere nazaran, kültür turizminden daha yüksek cirolar ve daha karlı gelirler sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

- Foto safari​​​​​​ projesi ile Türkiye'nin kültürel zenginleri tanıtılacak

Türkiye'nin kültürel miras değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının önemine işaret eden Tombul, bu kapsamda firmalarının Türkiye'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu alanların tanıtımı amacıyla başlatılan "2021 Dünya Mirasları Foto Safari​​​​​​​" projesine sponsor olduklarını bildirdi.

Tombul, ilk ayağı Kapadokya'da Türk ve Rus fotoğraf meraklılarının katılımıyla başlayan ve Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 16 alanda daha yapılacak projeyle, Türkiye'deki kültürel mirasa dikkati çekmek ve insanları kültürel miras turizmine yönlendirmek istediklerini dile getirdi.

