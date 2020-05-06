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  4. Sektör temsilcisi Özkan Özdemir’den “Eğlence zamanı değil” uyarısı

Sektör temsilcisi Özkan Özdemir’den “Eğlence zamanı değil” uyarısı

OSMANİYE HABERLERİ  | 06.05.2020 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye’de eğlence sektörünün temsilcilerinden Özkan Özdemir, virüs salgını döneminde devletin koyduğu kurallara herkesin uyması gerektiğini belirterek, insanların bu süreçte kesinlikle eğlence amaçlı bir araya gelmemesi gerektiğini vurguladı.Eğlence, güvenlik sektörlerinde faaliyet gösteren, spor organizasyonları da yapan İsviçre doğumlu genç girişimci Özkan Özdemir, Korona virüs salgınını herkesin ciddiye alması ve kurallara uyarak, sürecin en kısa sürede atlatılması katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi.Virüsle ilgili alınan tedbirler kapsamında kendilerinin de eğlence sektöründeki işletmeleri ile spor organizasyonlarını askıya aldıklarını, bu sebeple ciddi maddi kayıpları olduğunu ifade eden Özdemir, “100 yılda bir görülen böylesine büyük bir salgın döneminde insan sağlığı işten, paradan önce gelir.

Sektör temsilcisi Özkan Özdemir’den “Eğlence zamanı değil” uyarısı

Türkiye’de eğlence sektörünün temsilcilerinden Özkan Özdemir, virüs salgını döneminde devletin koyduğu kurallara herkesin uyması gerektiğini belirterek, insanların bu süreçte kesinlikle eğlence amaçlı bir araya gelmemesi gerektiğini vurguladı.
Eğlence, güvenlik sektörlerinde faaliyet gösteren, spor organizasyonları da yapan İsviçre doğumlu genç girişimci Özkan Özdemir, Korona virüs salgınını herkesin ciddiye alması ve kurallara uyarak, sürecin en kısa sürede atlatılması katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi.
Virüsle ilgili alınan tedbirler kapsamında kendilerinin de eğlence sektöründeki işletmeleri ile spor organizasyonlarını askıya aldıklarını, bu sebeple ciddi maddi kayıpları olduğunu ifade eden Özdemir, “100 yılda bir görülen böylesine büyük bir salgın döneminde insan sağlığı işten, paradan önce gelir. Bu sebeple herkes uyarılara kulak asmalı. Eğlence amaçlı kesinlikle bir araya gelmemeli. Evlerimizde eğlenmek için alternatifler üretebiliriz. Bu sayede zaman zaman ihmal ettiğimiz aile bireylerimizle keyifli vakitler geçirebiliriz” diye konuştu.

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Özgen Eczanesi
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Karacalar Eczanesi
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Duzici
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