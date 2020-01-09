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  4. “Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü” çalışmaları

“Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü” çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ve Rektör Prof.

“Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü” çalışmaları

Anadolu Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ve Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öncülüğünde 2019 yılında hizmet hayatına başlayan, “Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü” üniversitenen sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde sektör ihtiyaçlarına kalıcı çözümler getirecek bir yapı oluşturmak ve kurumsal bir yapıda bu ilişkiyi sürdürmek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Birim Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar, ulusal ve uluslararası ölçekte sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iş birliğinde bulunmak, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve eğitimler düzenlemek şeklinde sıralanan birçok faaliyet alanıyla hizmet vermeye devam eden Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Mehmet Başar, “Üniversitelerin önemli görevlerinden biri bulunduğu şehre katkı vermek, şehirle bütünleşmek ve iş birliğini sağlamaktır. Bu amaçla 2019 yılında Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü kuruldu. Bu koordinatörlüğün amacı, üniversitenin, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde sektör ihtiyaçlarına kalıcı çözümler getirmek ve bu ilişkiyi kurumsal bir yapı içerisinde sürdürmektir.” ifadelerini kullandı.
“Türkiye genelinde sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ulaşmayı amaçlıyoruz”
Koordinatörlüğün işleyişine dair bilgi veren Prof. Dr. Başar, “Şehrimizdeki sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret borsaları ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanlıklarıyla protokoller imzalamak, onların eğitim, araştırma ve proje ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu kapsamda, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Ayrıca, 14 Ocak Salı günü ise Eskişehir Ticaret Odası ile protokol imzalayacağız.” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Başar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Şimdilik şehrimize yönelik faaliyetlerimize devam ediyoruz ancak tüm Türkiye genelinde sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ulaşmayı amaçlıyoruz. Hedeflerimizden biri Türkiye’de faaliyet gösteren kooperatifler ve bunların üst birliklerine yönelik eğitimler düzenlemek ve diğer sanayi odalarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ayrıca, eğitim seminerleri, sektör çalışanlarına yönelik meslek içi eğitimler ve sertifika programları düzenlemek de hedeflerimiz arasında yer alıyor.”
Prof. Dr. Başar, iş modellerine ilişkin olarak ise “Sektörden gelen ihtiyaçlar öncelikle koordinatörlüğümüze ulaşıyor ve hangi birimimizi ilgilendiriyorsa o birimimizle ilgili sektör kuruluşunu bir araya getiriyoruz. Örneğin, geçtiğimiz günlerde Sanayi Odamız kişisel verilerin korunması kanunuyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı istedi ve derhal Hukuk Fakültesi Dekanımızla ilgili kişileri bir araya getirerek iki günlük bir sempozyum düzenlendik. Ayrıca kamu kuruluşları ile de iş birlikleri gerçekleştirip, gerek Açıköğretim Sistemimizin imkanlarını kullanarak gerekse yüz yüze eğitim faaliyetleri yürüterek hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz.” dedi.

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