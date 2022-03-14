Sektörün uzmanları Süt Akademisi'nde

İSTANBUL (AA) - Süt Akademisi'nin ikinci eğitimi "süt hijyeni" konusu oldu.

Karma Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Barbaros Özer ile Karma Grup iş birliğiyle hayata geçirilen Süt Akademisi, ikinci eğitiminde katılımcıları sektörün uzmanları ile buluşturdu.

Akademinin "süt hijyeni" konulu 2. modülü, 11-12 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirildi. Programda Prof. Dr. Barbaros Özer'e, Danone Gıda Güvenliği ve Kalite Sistem Müdürü Zeynep Pınar Atalay, Sütaş Kalite Kontrol Grup Müdürü ve Kalite Güvence Koordinatörü Rahime Özkök ve Karma Grup İş Geliştirme Direktörü Zühal Başaran ile Kalite Yönetim Sistemleri Yöneticisi Cem Pusat eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı ve Süt Akademisi'nin Program Koordinatörü Prof. Dr. Barbaros Özer, 8-9 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek programa Prof. Dr. Ebru Şenel Özkan (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Nural Karagözlü (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) ve Prof. Dr. Yonca Karagül Yüceer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) ile süt tesislerinde hava ve üründe küf kontrolü, analiz validasyonu ve ölçüm belirsizliği saptama, duyusal ve fiziksel değerlendirme ilkeleri ile devam edeceklerini bildirdi.

Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı da eğitimlere yoğun ilgi gösteren ve destekleyen süt sanayicilerine, ASÜD, SETBİR ve Modül 2'ye katkı sağlayan Tekafos, Güneş Süt ve Maysa firmalarına teşekkür ettiklerini belirtti.

