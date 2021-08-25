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Sel bölgesine 10 milyon lira ek kaynak gönderildi

25.08.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: - "Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon lira, bölgeye ise toplam 50 milyon lira kaynak aktarmış olduk"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batı Karadeniz'deki sel bölgesinden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon lira daha kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yanık, "Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon lira daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon lira, bölgeye ise toplam 50 milyon lira kaynak aktarmış olduk." ifadesini kullandı.

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